23 Ekim Cumartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
23 Ekim 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 23 Ekim Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Ekim Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
23 EKİM YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa/ Yeni Bölüm
09:45 Hayalimdeki Değişim/ Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
13:00 Arif V 216
15:45 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye/ Yeni Bölüm
FOX YAYIN AKIŞI
07.45 Kamera Arkası
08.30 İlker Karagöz ileÇalar Saat Hafta Sonu
11.15 Evlilik Hakkında Her Şey
13.45 Yasak Elma
16.00 Kanunsuz Topraklar
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Elkızı - İLK BÖLÜM
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Kalp Yarası
13: 30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç - Yabancı Sinema
15: 40 Bir Zamanlar Çukurova
109.Bölüm atv Ana Haber
20: 00 Kardeşlerim
00: 20 Cehennem - Yabancı Sinema
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00Burcu ile Hafta Sonu
12:00Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Ada Masalı
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Öldür Beni Sevgilim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:05 Yeşil Deniz
09:55 Masumlar Apartmanı
13:45 Bizim Köyün Kızları
15:50 Kıbrıs Zafere Doğru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah (Canlı)
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık (Yeni Bölüm)
13:00 Bir Başka Güzel (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın (Yeni Bölüm)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)
İşte bugünkü dizi, film ve programlar;
20:00 Yalancı
20:00 Gönül Dağı
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
20: 00 Kardeşlerim
20.00 Elkızı
20:00 O Ses Türkiye