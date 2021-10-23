23 Ekim Cumartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Ekim Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

23 EKİM CUMARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

23 EKİM YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa/ Yeni Bölüm

09:45 Hayalimdeki Değişim/ Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

13:00 Arif V 216

15:45 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye/ Yeni Bölüm

FOX YAYIN AKIŞI

07.45 Kamera Arkası

08.30 İlker Karagöz ileÇalar Saat Hafta Sonu

11.15 Evlilik Hakkında Her Şey

13.45 Yasak Elma

16.00 Kanunsuz Topraklar

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Elkızı - İLK BÖLÜM

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Kalp Yarası

13: 30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç - Yabancı Sinema

15: 40 Bir Zamanlar Çukurova

109.Bölüm atv Ana Haber

20: 00 Kardeşlerim

00: 20 Cehennem - Yabancı Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00Burcu ile Hafta Sonu

12:00Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Ada Masalı

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Öldür Beni Sevgilim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:05 Yeşil Deniz

09:55 Masumlar Apartmanı

13:45 Bizim Köyün Kızları

15:50 Kıbrıs Zafere Doğru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08:15 Bu Sabah (Canlı)

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık (Yeni Bölüm)

13:00 Bir Başka Güzel (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın (Yeni Bölüm)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, film ve programlar;

20:00 Yalancı

20:00 Gönül Dağı

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

20: 00 Kardeşlerim

20.00 Elkızı

20:00 O Ses Türkiye

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