23 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
23 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Başlama Vuruşu
02:00 Süper Lig Özetler
02:35 TFF 1. Lig Özetler
03:05 İtalya Serie A Özetler
03:25 İspanya La Liga Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 FIFA Magazin
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Goller
13:40 İtalya Serie A Goller
13:50 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 MKE Ankaragücü - Manisa Futbol Kulübü
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü