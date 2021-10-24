23 Ekim 2021 Haberleri
23 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Ümit Özat'tan olay yaratacak sözler! Daha önce Ali Koç'a kimse bu kadar sert yüklenmedi
- Yönetmenin öldüğü 'Rust' filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanılmış
- Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi' talimatına ilk yorum
- Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını 'ayaklı galericiler' yükseltiyor
- Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı
- Kontrolden çıkan kamyon önce traktöre sonra da karşıdan gelen otomobile çarptı: 5 ölü, 1 yaralı
- Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı
- Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçisi'nin sınır dışı edildiği iddialarını yalanladı
- La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı
- Bakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' açıklaması: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum
- Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü
- Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi
- Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu
- Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti
- Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 'Türkçe konuş' tokadı! Ses tüm salonda yankılandı
- Kayserispor'un kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor yenilgisinin ardından kanlar içinde kalan bacağını paylaştı
- Yemek yemediği için babasının döverek öldürdüğü Elif'le ilgili korkunç detay! Ölmesini beklemiş
- Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi
- İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat
- Hollandalı psikolog 100'den fazla hastasına 'intihar ilacı' kullandırdığını itiraf etti
- Skora sinirlenen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarını bir dövmediği kaldı: Utanmıyor musunuz?
- Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım
- Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine nasıl göndereceklerini 4 maddede anlattı
- Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı
- Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı
- Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il
- Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi
- Arka Sokaklar'da büyük maaş krizi! Efsane dizinin oyuncuları sete çıkmama kararı aldı
- Serenay Sarıkaya ile başrol oynamak isteyen şahıs prodüksiyon şirketini bastı
- Meğerse formunu aşka borçluymuş! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladı
- Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş
- Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını cinsel ilişkiye girerken basınca olan oldu
- Görünüşü elmaya benzeyen zehirli bitki iki kardeşin sonu oldu
- Ozan Kabak kabusu yaşadı! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
- Trafik polisinden yürek ısıtan hareket! Yaşlı kadını halini görünce düşünmeden yardımına koştu
- 2027 yılından geldiğini söyleyip, bir de video paylaştı: Tüm insanlık kıyamette yok olmuş
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