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229 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
229 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep polisi tarafından bir depoda yapılan aramada 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi tarafından bir depoda yapılan aramada 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen projeli takip ve çalışmalar sonucu, Gaziantep'te bir depoda yapılan aramada, 229 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Haber: 229 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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