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22. Suçıktı Şiir Akşamları, 8 Ekim'de Balıkesir'de başlayacak

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
22. Suçıktı Şiir Akşamları, 8 Ekim'de Balıkesir'de başlayacak

Bu yıl 22'nci kez gerçekleştirilecek "Suçıktı Şiir Akşamları" etkinliği 8 Ekim'de başlayacak.

BALIKESİR (AA) - Bu yıl 22'nci kez gerçekleştirilecek "Suçıktı Şiir Akşamları" etkinliği 8 Ekim'de başlayacak.

Balıkesir'de 3 gün boyunca sürecek etkinlik, Dursunbey ilçesine bağlı Suçıktı'da düzenleniyor.

Etkinliğin bu yılki sanat yönetmenliğini üstlenen Ali Sali, programın, 1999'da Alaeddin Özdenören'in aynı bölgede yaşadığı yıllarda başladığını belirterek, 2019'a kadar toplam 21 kez şiirseverlerle buluştuklarını söyledi.

Gelecek yıldan itibaren "Suçıktı Şiir Akşamları"nın uluslararası olacağını aktaran Sali, "Bu yıl etkinliğin benim açımdan bir başka değeri de Aliya İzzetbegoviç'in cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapmış Prof. Dr. Cemalettin Latiç'in onur konuğu olmasıdır. Daha da önemlisi Bosna'nın milli marşı olarak bilinen şiirin şairidir aynı zamanda." diye konuştu.

"BMK Ahmet Kot Kitaplığı ziyareti", "Dursunbey Şiir Meclisi", "Şiir Festivalleri Nereye?" başlıklı değerlendirme toplantısı ve "Dünden Yarına Şiir" paneli gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği şiir akşamlarına Türkiye'nin farklı illerinden 25 şair katılacak.

Cemalettin Latiç'in onur konuğu olacağı etkinlikte, Ahmet Kot, Ali Seyyah, Fatma Şengil Süzer, Hüseyin Akın, Hüseyin Atlansoy, Hüseyin Bektaş, İhsan Deniz, Kamil Uğurlu, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mehmet S. Fidancı, Meryem Kılıç, Mevlana İdris, Ömer Erinç, Ömer Yalçınova, Resul Tamgüç, Sema Ersöz, Serkan Türk, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Talha Kuru, Vural Kaya, Yaşar Bedri Özdemir ve Zeynep Arkan gibi isimler yer alacak.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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