22 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
22 Ekim 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
03:15 Süper Lig Özetler
03:50 İngiltere Premier Lig Özetler
04:20 İspanya La Liga Özetler
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Serie A Özetler
13:45 Süper Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:25 Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol