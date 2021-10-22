22 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31636 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 22 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Ekim Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2015/15266 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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