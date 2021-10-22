21 tarihi sikkeyi jandarmaya 650 TL'ye satarken yakalandılar - Haberler
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21 tarihi sikkeyi jandarmaya 650 TL'ye satarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
21 tarihi sikkeyi jandarmaya 650 TL'ye satarken yakalandılar

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 kişi 650 TL karşılığında 21 adet sikkeyi jandarma personeline satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 kişi 650 TL karşılığında 21 adet sikkeyi jandarma personeline satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Emet ilçesinde ikamet eden E.T. isimli şahsın 21 adet sikke olduğu değerlendirilen objeyi 650 TL karşılığında Kütahya merkezde satacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler ışığında Kütahya-Eskişehir karayolu Ahmetoluğu köyü mevkiinde şüpheliler ile buluşma sağlandı. E.T. ve S.Ç. isimli şüpheliler jandarma personeline tarihi eserleri satarken 21 adet sikke ve 1 adet hayvan figürlü obje ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçen malzemeler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne gönderilirken, olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. - KÜTAHYA

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