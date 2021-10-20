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21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de apartmanın 21. katındaki pencereye sıkışan kerkenez, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de apartmanın 21. katındaki pencereye sıkışan kerkenez, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükçekmece'de bir kerkenez apartmanın 21. katındaki pencerede sıkıştı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri çatıya çıkarak, kerkenezi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurulan ip düzeneğiyle aşağıya inen itfaiye eri, kerkenezi kurtardı. Kerkenezin veteriner kliniğine teslim edildiği belirtildi.


21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

21. kattaki pencerede sıkışan kerkenez kurtarıldı

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