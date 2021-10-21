21 Ekim Perşembe Mersin'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! Mersin'de sular ne zaman gelecek? Mersin'de su kesintisi listesi!
21 Ekim Perşembe günü Mersin'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte Mersin'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 21 Ekim Perşembe 2021 MESKİ su kesintileri
MERSİN (Haberler.com) - MESKİ'den yapılan açıklamada Mersin'de çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Mersin'de su kesintisi olacak ilçeler? Mersin'de sular ne zaman gelecek?
MERSİN'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
- Aydıncık
Mahalle: HACIBAHATTİN MAHALLESİ
Açıklama: Aydıncık ilçesi ana hat içme suyu arızası nedeni ile Atatürk,Cumhuriyet,Yeni,Hacıbahattin,Merkez ve Hürriyet Mahallelerinde su kesintisi yapılmıştır.
Kesinti Süresi: 21.10.2021 08:00 - 21.10.2021 17:00
- Toroslar
Mahalle: GÖZNE MAHALLESİ
Açıklama: Toroslar ilçesi Gözne mahallesi Kurtuluş cadde üzerindeki arıza sebebiyle Kibar Ali cadde Mersin Gözne yolu Kurtuluş cadde bölgesel su kesintisi yaşanacaktır
Kesinti Süresi: 21.10.2021 10:23 - 21.10.2021 16:30
- Toroslar
Mahalle: GÖZNE MAHALLESİ
Açıklama: Toroslar ilçesi Gözne mahallesi Kurtuluş cadde üzerindeki arıza sebebiyle Kibar Ali cadde Mersin Gözne yolu Kurtuluş cadde bölgesel su kesintisi yaşanacaktır
Kesinti Süresi: 21.10.2021 11:23 - 21.10.2021 17:30
- Akdeniz
Mahalle: YEŞİLOVA MAHALLESİ
Açıklama: Akdeniz ilçesi. Yeşilova mahallesi arızadan dolayı sular kesilmiştir
Kesinti Süresi: 21.10.2021 13:40 - 21.10.2021 16:40
- Erdemli
Mahalle: ADNAN MENDERES MAHALLESİ
Açıklama: Erdemli İlçesi' ne bağlı Adnan Menderes Mahallesi, Akbıyık Sokak genelinde içme suyu ana hat arızasından kaynaklı su kesintisi uygulanmıştır.
Kesinti Süresi: 21.10.2021 14:30 - 21.10.2021 16:30
- Çamlıyayla
Mahalle: CUMAYAKASI MAHALLESİ
Açıklama: Cumayakası ve Kale mahallesi Kuyu sokak 2 Nolu depo arıza çalışması dolayisiyla saat 16.00 ya kadar su kesintisi yaşanacaktır
Kesinti Süresi: 21.10.2021 14:35 - 21.10.2021 16:00
- Mezitli
Mahalle: AKDENİZ MAHALLESİ
Açıklama: Akdeniz mahallesinin bir kısmının arızadan dolayı suları kesilmiştir
Kesinti Süresi: 21.10.2021 14:36 - 21.10.2021 17:40
- Erdemli
Mahalle: LİMONLU MAHALLESİ
Açıklama: Erdemli İlçesi' ne bağlı Limonlu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi genelinde içme suyu ana hat arızasından kaynaklı su kesintisi uygulanmıştır.
Kesinti Süresi: 21.10.2021 15:30 - 21.10.2021 17:30
- Erdemli
Mahalle: ÇAMLI MAHALLESİ
Açıklama: Erdemli İlçesi' ne bağlı Çamlı Mahallesi, Oğut Sokak genelinde içme suyu kaptajı çalışmasından dolayı su kesintisi uygulanmıştır.
Kesinti Süresi: 21.10.2021 15:00 - 22.10.2021 12:00
- Akdeniz
Mahalle: GÜNDOĞDU MAHALLESİ
Açıklama: AKDENİZ ,GÜNDOGDU MAHALLESİ ARIZA KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTA
Kesinti Süresi: 21.10.2021 15:25 - 21.10.2021 16:25