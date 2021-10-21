21 Ekim Perşembe Mersin'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! Mersin'de sular ne zaman gelecek? Mersin'de su kesintisi listesi!

MERSİN (Haberler.com) - MESKİ'den yapılan açıklamada Mersin'de çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Mersin'de su kesintisi olacak ilçeler? Mersin'de sular ne zaman gelecek?

MERSİN'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Aydıncık

Mahalle: HACIBAHATTİN MAHALLESİ

Açıklama: Aydıncık ilçesi ana hat içme suyu arızası nedeni ile Atatürk,Cumhuriyet,Yeni,Hacıbahattin,Merkez ve Hürriyet Mahallelerinde su kesintisi yapılmıştır.

Kesinti Süresi: 21.10.2021 08:00 - 21.10.2021 17:00

Toroslar

Mahalle: GÖZNE MAHALLESİ

Açıklama: Toroslar ilçesi Gözne mahallesi Kurtuluş cadde üzerindeki arıza sebebiyle Kibar Ali cadde Mersin Gözne yolu Kurtuluş cadde bölgesel su kesintisi yaşanacaktır

Kesinti Süresi: 21.10.2021 10:23 - 21.10.2021 16:30

Toroslar

Mahalle: GÖZNE MAHALLESİ

Açıklama: Toroslar ilçesi Gözne mahallesi Kurtuluş cadde üzerindeki arıza sebebiyle Kibar Ali cadde Mersin Gözne yolu Kurtuluş cadde bölgesel su kesintisi yaşanacaktır

Kesinti Süresi: 21.10.2021 11:23 - 21.10.2021 17:30

Akdeniz

Mahalle: YEŞİLOVA MAHALLESİ

Açıklama: Akdeniz ilçesi. Yeşilova mahallesi arızadan dolayı sular kesilmiştir

Kesinti Süresi: 21.10.2021 13:40 - 21.10.2021 16:40

Erdemli

Mahalle: ADNAN MENDERES MAHALLESİ

Açıklama: Erdemli İlçesi' ne bağlı Adnan Menderes Mahallesi, Akbıyık Sokak genelinde içme suyu ana hat arızasından kaynaklı su kesintisi uygulanmıştır.

Kesinti Süresi: 21.10.2021 14:30 - 21.10.2021 16:30

Çamlıyayla

Mahalle: CUMAYAKASI MAHALLESİ

Açıklama: Cumayakası ve Kale mahallesi Kuyu sokak 2 Nolu depo arıza çalışması dolayisiyla saat 16.00 ya kadar su kesintisi yaşanacaktır

Kesinti Süresi: 21.10.2021 14:35 - 21.10.2021 16:00

Mezitli

Mahalle: AKDENİZ MAHALLESİ

Açıklama: Akdeniz mahallesinin bir kısmının arızadan dolayı suları kesilmiştir

Kesinti Süresi: 21.10.2021 14:36 - 21.10.2021 17:40

Erdemli

Mahalle: LİMONLU MAHALLESİ

Açıklama: Erdemli İlçesi' ne bağlı Limonlu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi genelinde içme suyu ana hat arızasından kaynaklı su kesintisi uygulanmıştır.

Kesinti Süresi: 21.10.2021 15:30 - 21.10.2021 17:30

Erdemli

Mahalle: ÇAMLI MAHALLESİ

Açıklama: Erdemli İlçesi' ne bağlı Çamlı Mahallesi, Oğut Sokak genelinde içme suyu kaptajı çalışmasından dolayı su kesintisi uygulanmıştır.

Kesinti Süresi: 21.10.2021 15:00 - 22.10.2021 12:00

Akdeniz



Mahalle: GÜNDOĞDU MAHALLESİ

Açıklama: AKDENİZ ,GÜNDOGDU MAHALLESİ ARIZA KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTA

Kesinti Süresi: 21.10.2021 15:25 - 21.10.2021 16:25

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