NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, gazetecilerin, kamunun bilgi edinme hakkına hizmet ettiğini belirterek, çalışma hayatlarında başarı diledi.

Basın mensuplarının turizm merkezlerinin tanıtımına da önemli katkı sunduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık onurunu ve kamu yararını gözeterek basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışıp evrensel bir mesleği onurlu bir şekilde icra eden, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emeklerini esirgemeyen, sevdamız Nevşehir'imizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."