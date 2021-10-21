21 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
21 Ekim 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Letonya-türki
03:40 Milli Maç Özel
05:40 Spor Artı
06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
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