21 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Letonya-türki

03:40 Milli Maç Özel

05:40 Spor Artı

06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

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