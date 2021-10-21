21 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31634 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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21 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31634 sayılı Resmi Gazete

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21 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31634 sayılı Resmi Gazete

21 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/16, K: 2021/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2016/8776 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2017/18232 Başvuru Numaralı Kararı

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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