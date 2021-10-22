21 Ekim 2021 Haberleri
21 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti
- Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü
- Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıracak itiraf! Avrupa Ligi'ni gözden çıkardı
- Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
- Alkollü şahıslar, yollarını kestikleri iki kardeşi bıçaklayıp kaçtı
- Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar
- Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında
- Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?
- Yılanın kurbağa ile imtihanı! Avını kıyıya çekmek için verdiği amansız mücadele kamerada
- Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi
- Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi
- Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada
- Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü
- Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi
- 'Erdoğan haklı' diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
- Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı
- Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi
- Rusya'da gol sonunda geldi! Genç yıldız müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünürü Özdemir Bayraktar'la olan dostluğunu duygu dolu sözlerle anlattı
- Fenerbahçe'nin Antwerp'ten yediği gol tartışma yarattı! Hakem yönetimine büyük tepki var
- KKTC'de yeni cinsel içerikli video ifşası! Görüntülerdeki kişinin Demokrat Partili Tözün Tunalı olduğu iddia ediliyor
- Samatta, Fenerbahçe'ye attığı golle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı: Şaka gibi
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi
- Eşi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Senin yerine 10 adam almazsam
- Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma
- Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha PFDK'ye sevk edildi! Sarı-lacivertli taraftarlar öfkeden çılgına döndü
- Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz
- MHK'deki yeni düzen çok ses getirecek! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
- Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
- Doların ateşi nasıl düşer? 'Şakkadak' çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
- 14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı
- Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
- Salmonella virüsü paniği! Kırmızı soğandan bulaşıyor, herkes evindeki soğanları çöpe atmaya başladı
- Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı
- İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Ziyaretler için benden izin aldı' sözleriyle ilgili konuştu: Parti terbiyemiz böyle
- AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki rekora ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
- Kılıçdaroğlu, faiz kararına ateş püskürdü: Ülkeyi açlığa götürüyorlar
- Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımına damga vurdu
- Gamze Açar'ın ölümünde tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti
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