"2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir güç tanımıyoruz"

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular olmadı, milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar olmadı, darbe denediler olmadı, ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin, içerideki bazı kesimlerin eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKM Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski hipodrom alanında inşa edilen millet bahçesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Milli Mücadele'nin karargahı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un gazi şehri olan Ankara'ya ancak böyle bir eser yakışırdı. Nice kahramanların, gönül sultanlarının şehrine böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser örnek bir projedir. Melike Hatun Camii'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanacak dev bir projenin toplamda 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan inşamıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Buraya gelen evlatlarımız, yeşillikler arasında, ağaçların ve çiçeklerin kokusu içinde, kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sinemaları, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümlerde Millet Bahçemiz içinde yer alıyor. Yine bu bölgede içinde 5 bin kişilik konferans salonu ile sergi alanlarının dolduğu çok amaçlı bir kültür merkezi, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık. Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana sahiptir. 6 duraklı tramvay hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra Millet Bahçemiz içinde rahatça dolaşabilecek. Özel günlerimizi ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

"Amacımız, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürünün en güzel örneklerinin burada ihya etmek, yaşatmaktır" diyen Erdoğan, "Millet bahçeleri projelerimizi insanı merkeze alan medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu bir mekan olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladığımız Ankara'mızın tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin neşeli kahkahalarıyla çınlayan, 7'den 77'ye tüm Ankaralılarımızı ve başkentimizin misafirlerini buluşturan, yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır" ifadelerini kullandı.

"2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz Yeşil Kalkınma Devriminizin lokomotif şehri Ankara olacaktır"

Millet Bahçesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Açılış töreninin ardından dört gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma ve ok atma yarışmaları gibi bu tür etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir. Ankara'daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçemizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum. Çocuklarınızla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'yı dünya başkentleri arasında hak ettiği yere ulaştırmak için çok önemli yatırımlarla donatıyoruz. Burası artık sadece bir başkent değil aynı zamanda Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz Yeşil Kalkınma Devriminizin lokomotif şehri Ankara olacaktır. Ankara'dan yükselen iklim dostu kalkınma güneşi ülkemizin 81 vilayetini kuşatacaktır" diye konuştu.

81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu çerçevede şehirlerimizin yeşil dönüşü için projelendirdiğimiz 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizle birlikte çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız. Başkent Millet Bahçemizle beraber Ankara'ya vatandaşlarımızın içinde hoşça vakit geçirip dinlenebilecekleri 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 millet bahçesi yapıyoruz. Şehir kültürümüzün ve insanımızın hayat kalitesini yükseltmenin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız veriyoruz. 81 ilimizde inşa ettiğimiz 1.1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2 buçuk milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında yatırım değeri 200 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası halen devam ediyor. Ankara'da 21 riskli 33 rezerv yapı alanında 91 bin konutun deprem dönüşüm çalışmaları ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor. Tarihe vefa geçmişe saygı anlayışıyla 44 ilimizdeki 79 tarihi meydanımızı yeniden düzenliyoruz. Bunlar arasında özellikle Ankara, Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma bölgesi, Afyonkarahisar İmaret Camii, Kayseri Kaleiçi mevkii, Yozgat, Kastamonu, Niğde, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme projeleri de var. Birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, cephe yenileme çalışmalarıyla, sokakları sağlıklı hale getirmeye dönük projelerle şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Eski Ankara adıyla andığımız Altındağ'da tarihi ve kültüre önem verdiğimiz, ön plana çıkaran çok önemli yenileme projelerini hayata geçiriyoruz. Ankara Kalesi'nden başlayıp eski belediye binasına kadar kapsamlı bir plan hazırladık. Hamamarkası bölgesindeki konakların restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Ankara'nın tarihini, kültürünü ve medeniyet değerlerini yeniden gün yüzüne çıkartan bu projeleri Atatürk Orman Çiftliği'nden buraya kadar uzanan bir millet bahçesi zinciri ile tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz"

Başkent'in merkezinin kilometrelerce uzunluktaki bir kültür, tarih ve tabiat koridoruyla kuşatılacağını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"Durmak yok yola devam sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil. İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi ve Mogan Gölü, Gölbaşı Arberetum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Başkentimizin en önemli koruma yaşatma projelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisi havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla yemyeşil bir hayat alanı kuruyoruz Ankara'mızda. Buradaki Cumhuriyetin ilk dönem mimarisinin yadigarı yapıları yüksek teknoloji ile enerji verimli, yalıtımlı, sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalarla Ankara'mız şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır" dedi.

Yarın İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin en önemli eserlerinden biri olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bir müjde paylaşan Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. İnşallah ülkemizi yeşil kalkınma devrimi ile 2053 vizyonuna hazırlamaya şimdiden başlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, geçtiğimiz 19 yılda ülkenin her karış toprağını geliştirmek ve güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bu döneme Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı eser ve hizmeti sığdırmayı başardık. Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her adım ülke olarak biz biraz daha güçlendirdi. Milletimizin refahını biraz daha artırdı. Türkiye iç ve dış vesayetin zincirinden kurtulup kendi rotasını belirledikçe, milli iradenin üstünlüğünü kökleştirdikçe, imkanlarını genişlettikçe önümüze çıkartılan engellerin çapı büyümeye, şıklığı artmaya başladı. Ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim tedarik süreci kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını da ortaya çıkarmıştır" dedi.

Erdoğan, "Bunun için biz bir yandan ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını korumak için mücadele ederken, diğer yandan da bizi 2023 hedeflerine taşıyacak adımlara hız verdik. Özellikle şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar. Biz, Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş, elhamdülillah bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dili var hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak, milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımımızı başarıya ulaştırmamıza çok az kaldı" dedi.

"Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz"

Kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere gelindiyse içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunların da milletle birlikte boşa çıkartılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar. Terör örgütlerini devreye soktular olmadı, milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar olmadı, darbe denediler olmadı, ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin içerideki bazı kesimlerin eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin kapatmaya çalışıyorlar. Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar. Elbette bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar da çekiyoruz. Her siyasi engeli aşmanın, her ekonomik atağın önünü kesmenin, her saldırıyı savuşturmanın ülkemize ve milletimize bir maliyeti var."

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Erdoğan, "Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Nasıl terörle mücadelede, darbe girişiminde şehit ve gaziler verme pahasına istiklalimize sahip çıktıysak bu süreçte de sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, her sorunun, üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Hiçbir bedelin onurumuzdan, haysiyetimizden, evlatlarımızı bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'den daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Şu anda karşımda bulunan topluluk nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz" dedi.

Törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı. Açılış öncesi ünlü sanatçı Alişan konser verdi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim-İHA)