2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Başvurusu

TRABZON (Habermetre) - T. C.

TRABZON

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

İLAN

Konu : 2022 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okuması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2022 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI :

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3) En az ilkokul mezunu olmak,

4) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

8) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : Tercüman Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin www. trabzon. adalet. gov. tr. İnternet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Trabzon Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı A Blok 5. Kat. 510 No'lu Adalet Komisyonu Kalemine başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Trabzon Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

01 Kasım 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi : Tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2021 Cuma günü başlayıp, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

1) Başvuru Dilekçesi,

2) T. C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)

3) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

4) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

5) İki adet vesikalık fotoğraf,

6) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

7) Adli Sicil Kaydı,

8) Başvuru kabul şartlarının 6. maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkartılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,

9) Bir önceki yıla ait bilirkişi listesinde kayıtlı olanların, (4) ve (6). Maddede belirtilen belgeler hariç (1), (2), (3), (5), (7) ve (8) maddelerdeki belirtilen belgeler ile yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirlenmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, Komisyon tarafından 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci madde de belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 10/12/2021 Cuma günü saat 09: 00-10: 00 arasında "Ceza Muhakemesi Kanununa göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 10. maddesi hükmü gereğince Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Trabzon Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Trabzon Adliyesi internet sitesi www. trabzon. adalet. gov. tr adresinde ilan edilerek, bir örneğin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 05/10/2021

Başvuru Formu

Dil Beyanı

Adres Beyanı

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