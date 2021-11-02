2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmamasının Meclisin takdiri olduğunu belirterek, "Bizim kısa vadedeki hedefimiz, 5 yaş çocuklarımızın yüzde 100'üne eğitim sunabilecek bir altyapı ve kapasiteyi hazır hale getirmek ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır." dedi.

Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu inşa edileceğini, 40 bin yeni anasınıfı dersliği açılacağını ve özel eğitim anaokullarının daha erişilebilir hale getirileceğini anlatan Özer, şunları söyledi:

"Temel eğitimde tüm okulların imkan farklılıkları ortadan kaldırılacaktır. Bu proje kapsamında okul öncesi eğitimde kapasitede ciddi artış sağlanacaktır. Bu kapsamda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğimizin müjdesini de buradan vermek istiyorum. Böylece, 5 yaşında okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 85'e çıkarmış olacağız. 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmaması Bakanlığımızın değil, yüce Meclisimizin takdiridir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kısa vadedeki hedefimiz, 5 yaş çocuklarımızın yüzde 100'üne eğitim sunabilecek bir altyapı ve kapasiteyi hazır hale getirmek ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Başta İstanbul'da olmak üzere tüm yurt sathında yeni açacağımız okullar sayesinde, 5 yaş çocuklarımızın tamamına, kolay ulaşılabilir bir şekilde yaygınlaştırarak, okul öncesi eğitim sunmayı amaçlıyoruz. Böylece hangi gelir grubundan olursa olsun tüm çocuklarımızın ilkokula daha hazırlıklı gelmelerini sağlamayı istiyoruz."

Okullardaki teknolojik altyapı

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine ilişkin detaylar aktaran Özer, 2 ay gibi kısa bir sürede projenin tamamlanacağını ifade etti.

Özer, öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesinde önemli mesafe kaydedildiğinin altını çizerek, FATİH Projesi kapsamında bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara kurulduğunu kaydetti. 16 bin 500 okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilerek bir milyonun üzerinde data ucu kurulumu yapıldığını bildiren Özer, "Bu okullara geniş bant internet erişimi verilmektedir. Bu imkana sahip olmayan okullarımıza ise kablolu, uydu ve mobil erişim teknolojileri kullanılarak internet bağlantısı sağlamaktayız." dedi.

Okulların teknolojik imkanlarını üç boyutlu yazıcılar, kodlama, tasarım ve bilişim araçlarıyla üretime yönelik setler ve tek kart bilgisayarlar ile daha da iyileştirdiklerini dile getiren Özer, "Yeni nesil etkileşimli tahtalarımızı açık kaynak kodlu ve millileştirilmiş PARDUS işletim sistemimizle donatıyoruz." diye konuştu.

Özer, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) sürekli geliştirildiğini belirterek, "Ayrıca geçmişte dijital eğitim platformumuzdan faydalanamayan açık öğretim kurumları öğrencileri ve halk eğitim merkezleri kursiyerleri gibi kişilere de EBA üzerinden hizmet sunmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

" Osb'lerde mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini ve erişilebilirliğini artıracağız"

Milli Eğitim Bakanı Özer, haftada bir gün okulda, diğer günler ise işletmelerde eğitim yapılan ve sektörün doğrudan merkezinde olduğu, Almanya'daki "dual" mesleki eğitimin bir benzeri olan ve Türkiye'de geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin genç işsizliği azaltmak için önemli bir potansiyele sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini ve erişilebilirliğini artırma yönünde çalıştıklarını bildiren Özer, "Halen 87 OSB'de mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır. Kasım ayı içerisinde 164 OSB'de de yeni mesleki eğitim merkezi kurulumunu tamamlayacağız. Böylece OSB'lerin tamamında mesleki eğitim merkezi kurma hedefine ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Bu kapsamda bu ay itibarıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini söyleyen Özer, "Lise ve üstü bir eğitimden mezun olanların da istemeleri durumunda 6-7 ay gibi kısa süreli mesleki eğitim merkezi tamamlama eğitimi programı alabilmelerini sağlamak için gerekli mevzuat düzenlemesini tamamladık. Böylece, gençlerimizin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak alternatif seçenekleri artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Özer, eğitimin, ülkenin yarınını şekillendiren en önemli unsur ve insana dair yapılacak yatırımların en değerlisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gelişmelerle koşut bir şekilde sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırma geleneğini başlatan ve sürdüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak görülüp, bu desteğin sürdürülmesi önemlidir. Komisyonumuzun da bu desteği vereceğine olan inancım tamdır. Vereceğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçesinin eğitim ailemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımızı sunuyorum."

(Bitti)

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