FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - 2022 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Çekmeköy Belediyesi Ekim Meclisi Üçüncü Birleşimi'nde, Çekmeköy Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı ve bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Çekmeköy Belediyesi Ekim Meclisi üçüncü Birleşimi Meclis Birinci Başkan Vekili Şenol Alan başkanlığında toplandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Çekmeköy Belediyesi 2022 yılı Performans Programının sunumunu Başkan yardımcısı Fatih Sırmacı yaptı.

Mecliste bulunan parti gruplarının görüşlerinin de alındığı toplantı sonrasında, yapılan oylama ile performans programı ve 2022 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Oylama sonucunda Çekmeköy'ün 2022 yılı bütçesi 432 Milyon 500 Bin Türk Lirası olarak kabul edildi.

Meclis toplantısında selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz bu milletin emaneti en büyük hassasiyetimdir diyerek sözlerine başladı. Başkan Poyraz; "336 oy farkıyla kazandığımız günden bugüne geçen her gün Çekmeköy halkının daha çok güvenini kazanıyoruz. Yaptığımız anketlere göre geçen seçimde CHP'li seçmenden yüzde 15 oy alırken, bugün bu rakam yüzde 28'lere çıktı. Biz laf kalabalığı yapmıyoruz; sahadayız, bu şehre ve bu şehrin halkına hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızda bunun takdir ediyor. Eksiklerimiz yok mu? Tabi ki var. Şehir yaşamı sürdüğü müddetçe de eksikler olacak. Önemli olan bu ihtiyaçları aciliyet sırasına göre gidermek. Çekmeköy'de eğitim bizim olmazsa olmazımız. Bir eğitimle ilgili bir iş varsa diğer işleri öteleyip önceliği eğitime veriyoruz. İlçemize hayırseverlerimizin ve devletimizin desteğiyle yeni okullar kazandırıyoruz. Yeni okullarında temellerini de atmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada oyladığımız bütçe ve performans programı çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun, " dedi.

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