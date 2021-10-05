2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, geliştirme sürecinde son aşamada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, geliştirme sürecinde son aşamada

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, geliştirme sürecinde son aşamada

FromSoftware'in yeni oyunu Elden Ring, son yapım aşamalarında olduğunu, ayak işlerinin olmadığını ve sıra dışı harita olduğunu söylüyor.

Elden Ring'in gelecek yıl 21 Ocak'ta piyasaya sürülmesiyle, FromSoftware Ağustos ayındaki son ön izlemelerden bu yana nispeten sessiz kalıyor. Yapımcı Yasuhiro Kitao, Tokyo Game Show sırasında Famitsu'ya birkaç kısa yorum yaptı ve Elden Ring'in gelişimin son aşamalarında olduğunu ve FromSoftware'ın sessizce ilerlediğini doğruladı.

Elden Ring'in açık bir dünya haritasında yer aldığını bir süredir biliyorduk, bireysel oyuncuların belirli zorluklara nasıl ve ne zaman yaklaşabilecekleri konusunda çok fazla özgürlük var. Kitao, Elden Ring'in çok sıra dışı bir harita yapısına sahip olduğunu ve oyuncuların bir FromSoftware oyununda daha önce görülmemiş şeyleri görmeyi bekleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Elden Ring'in açık dünya haritasına sahip olmasının yapılacak şeylerin sıkıcı bir kontrol listesi olacağı anlamına geliyorsa, Kitao Famitsu'ya "ayak işleri yok" dedi.

2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, geliştirme sürecinde son aşamada

Diğer detaylara gelince, Kitao Elden Ring'in haritasını "istediğiniz yere gitmenizi sağlayan, aynı zamanda başınızı derde soktuğunuzda size söylenen bir sistem olarak özetledi."

Fiziksel harita parçaları da açık dünya alanında toplanabilir olacak, bu da nereye gitmek istediğinizi işaretlemenizi ve yolunuzu yönlendirmek için gökyüzünde bir ışık demeti oluşturmanızı sağlayacaktır. Açık dünyadaki kontrol noktaları, doğru yoldan gittiğinize dair bir dereceye kadar rehberlik edecektir, ancak bunun hangi formu aldığı henüz bilinmiyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Sony, Bluepoint Games'i PlayStation Stuidos bünyesine kattı

Sony, Bluepoint Games'i PlayStation Stuidos bünyesine kattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Alişan İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Mahmut Özer Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, geliştirme sürecinde son aşamada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 08:58:46. #1.11#