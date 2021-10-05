2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan Elden Ring, geliştirme sürecinde son aşamada

Elden Ring'in gelecek yıl 21 Ocak'ta piyasaya sürülmesiyle, FromSoftware Ağustos ayındaki son ön izlemelerden bu yana nispeten sessiz kalıyor. Yapımcı Yasuhiro Kitao, Tokyo Game Show sırasında Famitsu'ya birkaç kısa yorum yaptı ve Elden Ring'in gelişimin son aşamalarında olduğunu ve FromSoftware'ın sessizce ilerlediğini doğruladı.

Elden Ring'in açık bir dünya haritasında yer aldığını bir süredir biliyorduk, bireysel oyuncuların belirli zorluklara nasıl ve ne zaman yaklaşabilecekleri konusunda çok fazla özgürlük var. Kitao, Elden Ring'in çok sıra dışı bir harita yapısına sahip olduğunu ve oyuncuların bir FromSoftware oyununda daha önce görülmemiş şeyleri görmeyi bekleyebileceğini de sözlerine ekledi.

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Elden Ring'in açık dünya haritasına sahip olmasının yapılacak şeylerin sıkıcı bir kontrol listesi olacağı anlamına geliyorsa, Kitao Famitsu'ya "ayak işleri yok" dedi.

Diğer detaylara gelince, Kitao Elden Ring'in haritasını "istediğiniz yere gitmenizi sağlayan, aynı zamanda başınızı derde soktuğunuzda size söylenen bir sistem olarak özetledi."

Fiziksel harita parçaları da açık dünya alanında toplanabilir olacak, bu da nereye gitmek istediğinizi işaretlemenizi ve yolunuzu yönlendirmek için gökyüzünde bir ışık demeti oluşturmanızı sağlayacaktır. Açık dünyadaki kontrol noktaları, doğru yoldan gittiğinize dair bir dereceye kadar rehberlik edecektir, ancak bunun hangi formu aldığı henüz bilinmiyor.

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