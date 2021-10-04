2022 LEC Bahar Mevsimi 14 Ocak 2022'de başlıyor! - Haberler
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2022 LEC Bahar Mevsimi 14 Ocak 2022'de başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
2022 LEC Bahar Mevsimi 14 Ocak 2022'de başlıyor!

2022 LEC Bahar Mevsimi 14 Ocak 2022'de başlıyor!

Dünya Şampiyonası'nın yaklaşması bizler için sezonun bittiğinin bir göstergesi. Her ne kadar çok yüksek seviyede rekabetin oluşacağı bir etkinlik izleyecek olsak da bir süre lig karşılaşmalarını izleyemeyeceğiz. Neyse ki çok da beklememize gerek kalmadan Avrupa ligi LEC, Ocak ayında tekrardan bizlerle olacak!

Twitter üzerinden yapılan açıklamada 2022 Bahar Mevsimi'nin 14 Ocak 2022'de başlayacağı resmen duyuruldu. Koronavirüsün Delta varyantı nedeni ile henüz sahneden oynanıp oynanmayacağı kesin değil. Fakat bu yapılan açıklamada sahnenin seyirciye açılmayacağı kısa vadeli planlar arasında yer alıyor. Salgının başından beri oyuncuların ve ekiplerin sağlığını önceliklendiren Riot Games, ligler için de bu tutumunu korumaya devam ediyor.

"LEC 14 Ocak 2022'de geri dönüyor!

Bahar Mevsimi ile ilgili detaylı bilgiler buraya tıklayabilirsiniz"

Sonuç olarak Avrupa ligi de diğer ligler gibi mevcut durumu iyileştirmek adına çevrim içi yayınlarını daha kaliteli yapmak için efor sarf ediyor. Hali hazırda pandeminin gidişatını da gözeten ekip bir gelişme olması durumunda sahneden, seyircilerle birlikte canlı etkinliğe geçiş yapabilir.

Yeni takımları göreceğimiz, rekabetin artacağı ve takımları farklı kadrolarla göreceğimiz sürprizlere dolu yeni mevsim için heyecanlıyız. Önümüzdeki sezon LEC ile ilgili bilgileri kaçırmamak için bizleri takip etmeyi unutmayın!

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