2022 Dünya Rafting Şampiyonası Dalaman'da yapılacak - Haberler
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2022 Dünya Rafting Şampiyonası Dalaman'da yapılacak

Bültenler - Haberler | Güncel
2022 Dünya Rafting Şampiyonası Dalaman'da yapılacak

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Sayın Fikret Yardımcı ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek Önümüzdeki yıl Dalaman Çayı'nda yapılması planlanan Dünya Rafting Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

MUĞLA (Bültenler) - Valilik 75. Yıl toplantı salonunda yapılan Dünya Rafting Şampiyonası bilgilendirme toplantısına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Federasyon Genel Sekreteri Adil Kamberoğlu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, Milli Takımlar Baş Antrenörü Savaş İzmirli, Muğla rafting il temsilcisi Ali Mürşit Yağmur katıldı.

2022 yılında Dalaman'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasının Dalaman'ın ve Muğla'nın tanıtımına olumlu katkıları olacağını belirten Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, devam eden Dünya Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi vererek, Rafting sporunun gelişimi için verilen desteklerden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Muğla'daki rafting sporu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve rafting sporunun gelişimi için yapılan projeleri desteklediklerini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı Alternatif turizm modelleriyle ve 4 mevsim turizm hedefiyle entegre olarak Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor projesinin desteklendiğini söyledi.

Dalaman çayı üzerinde bulunan tarihi Atatürk köprüsü yanında yapılacak uluslararası standartlarda altyapı tesisleri için Güney Ege Kalkınma Ajansının 946.425 TL destek verdiği proje ile Dalaman'ın Raftingin başkenti olacağını söyleyen Vali Orhan Tavlı "Spor turizmi gibi alternatif turizm modelleriyle dört mevsim turizm hedefimize ulaşacağız. Spora verdiğimiz destek artarak devam edecek" dedi.

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Haber: 2022 Dünya Rafting Şampiyonası Dalaman'da yapılacak - Haberler
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