Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını açıklaması sonrası milyonlarca çalışan 2022'de asgari ücretin ne kadar zamlanacağını merak etmeye başladı. Asgari ücret, 2022 asgari ücret görüşmeleri öncesi araştırılan konular arasından yer alıyor. Vatandaşlar 2022 Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari Ücret 2022'de ne kadar olacak? Tahmini asgari ücret beklentileri ne kadar? soruları ile araştırma yapıyor. Peki, 2022 Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari Ücret 2022'de ne kadar olacak? Tahmini asgari ücret beklentileri ne kadar? İşte ayrıntılar...

2022 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin bekleniyor. Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor.

TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ NELERDİR?

2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA)

2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor. Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak.

2022 TAHMİN 2 (NET 3 BİN 531,25 LİRA)

2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.

2021 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret, işverenin yanında çalıştırdığı işçisine daha düşük maaş verememesi anlamını taşıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Asgari ücretle beraber 2022 yılında AGİ ücretleri de yükselecek. 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL iken en yüksek AGİ 456,13 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bekar: 268,31TL

Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,13 TL

Evli eşi çalışan: 268,31 TL

Evli eşi çalışan: 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan: 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan: 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan: 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan: 5 çocuklu 456,13 TL

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