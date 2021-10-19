2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı Düzenlendi

Vali Sinan Güner, Bartın Üniversitesi tarafından UNESCO'nun 2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınan "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, "Yunus Emre, evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır. Bugün, Yunus Emre'yi ve Onun mirası Türkçe'nin önemine vurgu yapıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe telekonferans yöntemiyle bağlanan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde UNESCO tarafından alınan kararın önemine değindi.

Ardından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin tarafından "Türkçemiz ve Yunus Emre" başlıklı konuşma yapıldı. Gülsevin, Türkçe'nin çok zengin bir dil olduğunu ifade ederek "Türk kültürü ve dili bir ırmağa benzetiliyor. Nereden çıktığını bilmediğimiz bu ırmak, dolaştığı bütün coğrafyadan beslenmiş ve coğrafyayı beslemiştir. Türkler gezdiği bütün coğrafyada yemeklerinden, giyiminden ve dilinden etkilenmiştir. Bu coğrafyalarda da aynı zamanda kendinden izler bırakmıştır. Çince, Rusça, Arapça ya da Farsça'da çok sayıda Türkçe kelime bulabilirsiniz. Aynı zamanda Türkçe'de de bu dillerden kelimeler vardır. Bu durum büyük bir zenginliktir" dedi.

Etkinlik, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Yunus Emre İlahileri dinletisi ile son buldu.

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