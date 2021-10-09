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2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Duyuru Yeni

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2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Duyuru Yeni

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek...

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir.

Bu doğrultuda 2021 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 21 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında (Başvurular 1 Kasım 2021 tarihinde saat 17. 00'de sona erecektir) Milli Eğitim Bakanlığının http://rebus. meb. gov. tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T. C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T. C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 21 Ekim 2021 tarihinde adaylara açılacaktır.

2021 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2021 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Adaylar Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb. gov. tr e-posta adresini kullanarak Milli Eğitim Bakanlığına iletebilirler.

2021 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

2021 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Lisans Programları ve Kodları için (Bilgi amaçlıdır) (Tıklayınız)

Duyurular için Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları:

Twitter: @mebyurtdisiegtm Twitter (İngilizce): @foreign_edctn Instagram: @mebyurtdisiegitim

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