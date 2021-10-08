2021 Yılı KÖYDES Yatırım Programı 2. Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı

2021 Yılı KÖYDES Yatırım Programı 2. Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı2021 Yılı KÖYDES Yatırım Programı 2. Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı2021 yılı KÖYDES yatırım programı 2. Değerlendirme toplantısı, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında; Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri