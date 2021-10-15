2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, Zoom Üzerinden Gerçekleştirildi - Haberler
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2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, Zoom Üzerinden Gerçekleştirildi

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2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, Zoom Üzerinden Gerçekleştirildi

2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, Zoom Üzerinden Gerçekleştirildi2021 yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerinin katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, Zoom Üzerinden Gerçekleştirildi2021 yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerinin katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda 2021 yılı yatırımlarının Ocak- Eylül dönemine ait güncel durumları değerlendirildi.

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Haber: 2021 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, Zoom Üzerinden Gerçekleştirildi - Haberler
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