2021 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2021 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valimiz Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Vali Polat, Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Vali Polat, "Ulaştırma - haber leşme sektöründe, 8. 2 milyar lira proje bedelli "44 adet" proje, tarım sektöründe, 2. 6 milyar lira proje bedelli "87 adet" proje, enerji sektöründe, 223 milyon lira proje bedelli "9 adet" proje, eğitim sektöründe, "274, 6" milyon lira proje bedelli "31 adet" proje, sağlık sektöründe 153 milyon lira proje bedelli "13 adet" proje, turizm sektöründe 840 bin lira proje bedelli "3 adet" proje, imalat sektöründe, 25 milyon lira proje bedelli "1 adet" proje, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe, 702 milyon lira proje bedelli "108 adet" proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 125 milyon lira proje bedelli "10 adet" proje olmak üzere, 12, 4 milyar lira proje bedelli, toplam 306 proje uygulanmaktadır.

Projelerin 2021 yılı ödeneği 2, 6 milyar lira olup;

2021 yılı III. Dönem sonu itibariyle: Ulaştırma- haber leşme sektöründe 601 milyon lira, tarımda 182 milyon lira, enerjide 36 milyon lira, eğitimde 15 milyon lira, sağlıkta 10 milyon lira, imalatta 15 milyon lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 86 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 25. 4 milyon lira, turizm sektöründe 436 bin lira olmak üzere, 970 milyon lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37'dir. 306 projeden, 45 adeti tamamlanmış, 173 adet projede çalışmalar devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında olup, 32 projeye ise başlanılamamış, 1 proje tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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