2021 Yılı GYUD Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Engelli Adayların Dikkatine

2021 YILI GYUD YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol hükümleri gereğince;

1. Engelli adaylara, engel durumları ve sağlık raporları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tedbir hizmeti sağlanacaktır. 2. 14 Kasım 2021 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan; "Görevde Yükselme Sınav Başvuru Formu" ve/veya "Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Formu"nda yer alan beyan bölümünde "ENGEL DURUM BİLGİLERİ" alanında "Refakatçi Gerekip/Gerekmediği" sekmesini "Evet" olarak seçen adaylar, yazılı sınavın yapılacağı salonda MEB tarafından görevlendirilecek "okuyucu" ve/veya "kodlayıcı" refakatçi eşliğinde engel türüne göre sınava katılacaklardır.

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