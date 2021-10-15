2021 Yılı GYUD Sınavı Durumu Uygun Olan/Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Listeler - Haberler
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2021 Yılı GYUD Sınavı Durumu Uygun Olan/Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Listeler

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 Yılı GYUD Sınavı Durumu Uygun Olan/Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Listeler

İlgili adaylara önemle duyurulur; 2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına katılmaya hak kazanan adayların, 20-27 Ekim 2021 tarihleri arasında sınav ücretini yatırdıktan sonra https://www. meb. gov. tr internet adresinden sınav e-başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

ANKARA (Habermetre) - İlgili adaylara önemle duyurulur; 2021 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına katılmaya hak kazanan adayların, 20-27 Ekim 2021 tarihleri arasında sınav ücretini yatırdıktan sonra https://www. meb. gov. tr internet adresinden sınav e-başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

14 Kasım 2021 Pazar günü saat 10: 00'da Ankara'da gerçekleştirilecek olan ve 2021 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesini ve üzerinde T. C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisini (Nüfus cüzdanı/T. C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesini 08/11/2021 tarihinde https://www. meb. gov. tr internet adresinden temin edebileceklerdir.

Ayrıca, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların sınav giriş yerlerini 13/11/2021 tarihinde https://www. meb. gov. tr adresinden son bir kez kontrol etmeleri yerinde olacaktır.

Sınav giriş yerlerinde değişiklik olması halinde, ilgili adayların MEB İletişim Merkezi "MEBİM 147" ve 0 (312) 413 32 47 - 48 telefon numaraları aracılığıyla MEB ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2021 yılı GYUD Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Bakanlık Merkez Teşkilatı Personeline Ait Unvan Bazlı Listeler ekte yer almaktadır. Görevde Yükselme Nüfus Müdürü Şef Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Unvan Değişikliği Mühendis Teknisyen İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile İlgili MEB Sınav Uygulama Duyurusu

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Haber: 2021 Yılı GYUD Sınavı Durumu Uygun Olan/Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Listeler - Haberler
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