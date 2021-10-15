2021 Yılı GYUD Sınavı Durumu Uygun Olan/Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Listeler
Avukat 406 KB indir Bilgisayar Mühendisi 430 KB indir Elektrik-Elektronik Mühendisi 423 KB indir İnşaat Mühendisi 406 KB indir Makine Mühendisi 403 KB indir Sosyolog 415 KB indir İstatistikçi 405 KB indir Kütüphaneci 396 KB indir Programcı 434 KB indir Tekniker 441 KB indir Teknisyen 450 KB...
Avukat 406 KB indir Bilgisayar Mühendisi 430 KB indir Elektrik-Elektronik Mühendisi 423 KB indir İnşaat Mühendisi 406 KB indir Makine Mühendisi 403 KB indir Sosyolog 415 KB indir İstatistikçi 405 KB indir Kütüphaneci 396 KB indir Programcı 434 KB indir Tekniker 441 KB indir Teknisyen 450 KB indir İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile İlgili MEB Sınav Uygulama Duyurusu
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