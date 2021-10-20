2021 Yılı GYUD Sınav Ücreti ve E-Başvuru Duyurusu

2021 YILI GYUD SINAV ÜCRETİ VE E-BAŞVURU DUYURUSU İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol hükümleri gereğince; Yazılı sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dahil 205 TL'yi 20-27 Ekim 2021 (saat 23. 59'a kadar) tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme. meb. gov. tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatıracaklardır. Sınav ücretini ödediği halde yazılı sınava girmeyen adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca www. meb. gov. tr internet adresinden sınav e-başvurusu ile yazılı sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları da MEB tarafından işleme alınmayacaktır. Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www. meb. gov. tr internet adresinden sınav e-başvurusunu yapacaklardır. e-Başvurusunu yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır. Adaylar; (https://odeme. meb. gov. tr/) internet adresine giriş yaparak "Başvuru" alanından "İÇİŞLERİ BAK. GÖREVDE YÜKS. VE UNVAN. DEĞ. SINAVI" seçeneğini seçerek istenilen diğer bilgileri girdikten sonra sınav ücretini ödeyebileceklerdir.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarasının bildirilmesi zorunludur. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Sınav ücretini yatırdıktan sonra (https://odeme. meb. gov. tr/), https://basvuru. meb. gov. tr/ internet adresinden sınav e-başvurusunu yapmayan adaylara ait ücretler ile yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilecektir. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın iade edilecektir. Adaylara duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri