2021 Yılı GYUD/E-Devlet Bilgileri Güncelleme Duyurusu - Haberler
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2021 Yılı GYUD/E-Devlet Bilgileri Güncelleme Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 Yılı GYUD/E-Devlet Bilgileri Güncelleme Duyurusu

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların, yazılı sınav ücretini ödedikten sonra https://basvuru. meb. gov.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların, yazılı sınav ücretini ödedikten sonra https://basvuru. meb. gov. tr/ internet adresinden sınav e-başvurusunu yapmadan önce; soyadı, cep telefonu, e-posta adres bilgilerini e-devlet üzerinden güncellemeleri gerekmektedir. Adaylara duyurulur. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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