2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı - Haberler
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2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı Genel Müdür Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı Genel Müdür Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hizmet kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için aylık ilçe şefleri toplantılarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı Ekim ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Genel Müdür Aslay, yaptığı konuşmada il genelinde yeni atıksu arıtma tesislerinin inşaatı ve 17 mahallenin altyapı çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını belirtti. Toplantıya, daire başkanları, ilçe şefleri ve şube müdürleri de katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 2021 yılı Ekim ayı ilçe şefleri toplantısında yapmış olduğu konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çevreci yatırımlara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Aslay, "Gediz ve Bakırçay nehirlerimizi kirlilikten korumak için il genelinde işlettiğimiz 19 atıksu arıtma tesisine ek olarak Sarıgöl ilçemizde yeni bir tesisin inşaat çalışmalarını sürdürüyoruz. Demirci ve Selendi ilçe merkezleri ile Kırkağaç İlyaslar mahallesine kazandıracak olduğumuz tesislerin de inşa çalışmalarına kısa süre içerisinde start vereceğiz. Köprübaşı, Salihli, Selendi, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde 17 mahallede yapacağımız altyapı çalışmalarıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı

2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı

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Haber: 2021 yılı ekim ayı ilçe şefleri toplantısı yapıldı - Haberler
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