2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Gerçekleştirildi

2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda aynı anda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, kamu kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; bir önceki döneme ait yatırım projeleri değerlendirilerek, kurumlararası koordinasyonun sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Yatırım projeleri hakkında açıklama yapan Valimiz, "İlimizdeki 16 yatırımcı kuruluşa ait 341 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 6 milyar 392 milyon 166 bin TL'dir. 2021 yılı dördüncü dönem itibariyle, bu projeler kapsamında önceki yılların harcamaları da dahil olmak üzere toplam 1 milyar 969 milyon 300 bin TL harcama yapılmıştır. 2021 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 1 milyar 537 milyon 570 bin TL'dir. Bu ödeneğin 883 milyon 757 bin TL'si ise harcanmış durumdadır. Yapılan harcamaya göre proje genelinin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 40, 96 ve fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 50, 54'tür"diye konuştu.

Projelerin genel durumuna değinin Valimiz; 16 kuruluşa ait toplam 341 projeden, 93 tanesinin tamamlandığını, 189 tanesinin devam etmekte olduğunu, 42 tanesinin ihale aşamasında olduğunu ve 17 tanesine ise henüz başlanılmadığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Valimiz, yatırımların ülkemize ve ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından yatırımcı kuruluş temsilcileri tek tek söz alarak yürüttükleri yatırım projeleri hakkında kurula bilgi sundu.

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