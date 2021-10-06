2021 YDS/2 Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması - Haberler
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2021 YDS/2 Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 YDS/2 Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

10 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021- YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C.

10 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021- YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 10 Ekim Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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