2021-YDS/2'nin Yapılacağı Gün, Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - 10 Ekim 2021 Pazar günü yapılacak 2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2021- YDS/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartı'nı kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri 10. 10. 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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