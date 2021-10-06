2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Alman kimyager List ve İskoç asıllı Amerikalı kimyager MacMillan kazandı. Nobel ödülleri jürisi tarafından 2021 Nobel Kimya Ödülünü kazananlar açıkladı. Bu haberin ardından 2021 Nobel Kimya Ödülünü kim aldı? Benjamin List ve David W.C. MacMillan kimdir? Nobel Kimya Ödülü nedir? soruları gündem oldu. Peki, 2021 Nobel Kimya Ödülünü kim aldı? Nobel Kimya Ödülü nedir? İşte detaylar...

2021 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Benjamin List ve David W.C. MacMillan'ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan "organokatalizi" geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki yarattığına ve kimyayı daha "çevre dostu" hale getirdiğine işaret edildi.

Ödül, 2020'de "DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan 'CRISPR/Cas9' sisteminin geliştirilmesine katkılarından ötürü" Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile Amerikalı biyokimyacı Jennifer A. Doudna'ya verilmişti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2020 Nobel Kimya Ödülü, kadın adaylar arasında paylaşılan ilk örnek olmuştu. Ödüle Charpentier ve Doudna'dan önce 5 kadın layık görülmüştü. Marie Curie 1911'de, kızı Irene Joliot-Curie 1935'te, Dorothy Crowfoot Hodgkin 1964'te, Ada Yonath 2009'da ve Frances H. Arnold 2018'de ödülü kazanmıştı.

1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, "Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı" olmuştu.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Kimya Ödülü, Nobel Ödülleri'nin bir parçası olarak, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta ve İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilir.

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