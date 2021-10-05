2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Fizik Ödülü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

2021 Nobel Fizik Ödülü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahiplerini açıkladı. 2021 Nobel Fizik Ödülü, "Karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasında çığır açan katkılarından" dolayı ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe'ye, Almanya'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Klaus Hasselmann'a ve İtalya'daki Roma Sapienza Üniversitesi'nden Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe ve Hasselmann "Dünya ikliminin fiziksel modellemesi, değişkenliğinin ölçülmesi ile küresel ısınma konusundaki güvenilir öngörüleri" için, Parisi ise "Atomik ölçekten gezegensel ölçeğe kadar fiziksel sistemlerdeki düzensizlik ve dalgalanmalardaki etkileşimin keşfi için" ödüle laik görüldü.

Nobel Fizik Komitesi Başkanı Thors Hans Hansson yaptığı açıklamada, "Bu yıl kabul edilen keşifler, iklim hakkındaki bilgimizin somut bir bilimsel temele dayandığını gösteriyor. Bu yılki ödülü kazananlar, karmaşık fiziksel sistemlerin özellikleri ve evrimi hakkında daha derin bir kavrayış kazanmamıza katkıda bulundu" dedi.

-İHA-

2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

 Son dakika haberleri! 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

Son dakika haberleri! 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Muslera Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Kenan Karaman Rüya Tabirleri Kemal Kılıçdaroğlu Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:36:54. #1.11#