2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı? Joshua D. Angrist kimdir, Guido W. Imbens kimdir? David Card kimdir?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kanadalı çalışma ekonomisti Card'ın, "çalışma ekonomisine ampirik katkılarından", Angrist ve Imbens'in "nedensellik ilişkilerinin analizine metodolojik katkılarından" ötürü 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu. 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı?

2021 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?^

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "ampirik araştırmayı kökten değiştiren" David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

JOSHUA D. ANGRİST KİMDİR,

Joshua David Angrist (18 Eylül 1960 doğumlu) ekonomist ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Ford Ekonomi Profesörü . 2021'de Angrist, David Card ve Guido Imbens ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü . Angrist ve Imbens, "nedensel ilişkilerin analizine metodolojik katkılarından dolayı" ödüle layık görüldüler.

GUİDO W. IMBENSKİMDİR?

Guido Wilhelmus Imbens (3 Eylül 1963 doğumlu) Hollandalı Amerikalı bir ekonomist . 2012'den beri Stanford İşletme Enstitüsü'nde Ekonomi Profesörüdür. 1983 yılında Erasmus Üniversitesi Rotterdam'dan mezun olduktan ve doktora derecesini aldıktan sonra . dan Brown Üniversitesinden 1991 yılında, o öğretti Harvard Üniversitesi'nden , UCLA ve UC Berkeley'de . Imbens ekonometride ve özellikle nedensel çıkarımlar çizme yöntemlerinde uzmanlaşmıştır . 2019-2023 yılları arasında Econometrica'nın editörlüğünü yapmaktadır.

DAVİD CARD KİMDİR?

David Edward Card, Kanadalı bir Amerikan emek ekonomisti ve Berkeley'deki California Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörüdür. 2021 Nobel İktisadi Bilimler Anma Ödülü'nün yarısını "çalışma ekonomisine ampirik katkılarından dolayı", diğer yarısını Joshua Angrist ve Guido Imbens ile birlikte aldı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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