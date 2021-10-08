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2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, yaptığı açıklamada, Rusya'da yayın yapan Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov ile Filipinli Maria Ressa'yı, demokrasi ve ifade özgürlüğüne verdikleri hizmetten dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüklerini bildirdi.

Reiss-Andersen, "Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı koruma sağlamaya hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Muratov, 1993 yılında Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın kurucularından biriydi.

Nobel komitesi, "Novaya Gazeta, bugün Rusya'nın en bağımsız gazetesi ve iktidara karşı temelde eleştirel bir tutum sergiliyor." açıklamasında bulundu.

Filipinli-ABD'li gazeteci ve yazar Maria Ressa, Filipinler merkezli haber portalı Rappler'in kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapıyor.

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı
AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

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Haber: 2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı - Haberler
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