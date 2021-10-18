Mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Ödemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son açıklamada, 8 ekim cuma gününden itibaren mazot gübre desteği ödemelerinin hesaplara aktarılacağını bildirmişti. 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemeleri bulunuyor. Mazot ve gübre desteği bu ödemelerden arasında yer alıyor.Peki, 2021 Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte detaylar haberimizde...

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtmişti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulunmuştu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."?

Bir sonraki ödeme tarihi hakkında ilerleyen haftalarda açıklama yapılması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

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