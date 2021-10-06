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2021 Ekim Ayı Halk Toplantısı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 Ekim Ayı Halk Toplantısı Yapıldı

Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini ilettikleri Halk Toplantısı Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini ilettikleri Halk Toplantısı Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan Halk Toplantısı'nda vatandaşların taleplerinin yasal mevzuat ve imkanlar dahilinde neticelendirilmesi için Valimiz Sayın İbrahim Akın tarafından ilgili kurumlara gereken talimatlar verildi.

Ekim ayı Halk Toplantısına Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum yetkilileri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

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Haber: 2021 Ekim Ayı Halk Toplantısı Yapıldı - Haberler
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