2021 Dünya Şampiyonası yarı final eşleşmeleri belli oldu!

2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final serileri bugün oynanan GEN vs Cloud9 mücadelesiyle sonlandı. Kore temsilcisi GEN, üst üste üç maçta da rakibini domine ederek yarı final biletini kapan taraf oldu. Öte yandan Kuzey Amerika'nın son umudu Cloud9, turnuvaya hayal kırıklığı bir performans ile veda etti. A grubundan FPX ve Rogue'un önünde ikinci sırada çıkmayı başaran C9 ekibi çeyrek finallerde belki de en kolay kurayı çekmişti. Rakibine seri boyunca hiç direnç gösteremeyen Batı temsilcisi eve erkenden dönmek zorunda kaldı.

2021 Dünya Şampiyonası çeyrek final sonuçları:

EDG 3 — 2 RNG

Hanwha Life 0 — 3 T1

GEN 3 — 0 Cloud9

Mad Lions 0 — 3 DWG KIA

Bu sonuçlarla birlikte Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden dört LCK takımından üç tanesi yarı finale yükselmeyi başardı. Çin bölgesi ise yalnızca Edward Gaming'i bir sonraki tura gönderebildi.

2021 Dünya Şampiyonası yarı final eşleşmeleri

T1 vs Damwon KIA — 30 Ekim Cumartesi/ 15: 00

GEN vs Edward Gaming — 31 Ekim Pazar/ 15: 00

LCK 2021 Yaz Mevsimi Finali'nde karşıya karşıya gelen T1 ile Damwon, bu defa kozlarını Dünya Şampiyonası yarı finalinde paylaşacak. Öte yandan yarı finallere yükselen tek Çin takımı Edward Gaming, GEN karşısına favori olarak çıkacak. Finalde geçtiğimiz yılki gibi tekrardan Kore vs Çin mücadelesi görebiliriz.

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