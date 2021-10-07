2021 Dünya Şampiyonası üçüncü gün karşılaşmaları başladı

2021 Dünya Şampiyonası heyecanı üçüncü günde İzlanda'nın başkenti Reykjavík'de devam ediyor. İlk iki günde Galatasaray Espor'un mücadeleleri ile heyecan daha da artarken, 7 Ekim Perşembe günü toplamda dört farklı karşılaşma gerçekleştirilecek.

2021 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü günü LNG Esports ve INFINITY karşılaşması ile saat 14: 00'da başlarken, PEACE - RED Kalunga, DetonatioN FocusMe - Beyond Gaming ve Cloud9 - Unicorns of Love karşılaşmaları ile devam edecek.

Dünya Şampiyonası üçüncü gün karşılaşmalarını canlı olarak lolesports.com ve www.twitch.tv/riotgamesturkish adreslerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca günün tam fikstürüne de aşağıdan göz atabilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası üçüncü gün karşılaşmaları

LNG Esports 1 - 0 INFINITY

15: 00 - PEACE - RED Kalunga

16: 00 - DetonatioN FocusMe - Beyond Gaming

17: 00 - Cloud9 - Unicorns of Love

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