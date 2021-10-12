2021 Dünya Şampiyonası T1 – DFM karşılaşması anlık 2.2 milyon izleyiciye ulaştı - Haberler
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2021 Dünya Şampiyonası T1 – DFM karşılaşması anlık 2.2 milyon izleyiciye ulaştı

Playerbros - Haberler | Gamegar
2021 Dünya Şampiyonası T1 – DFM karşılaşması anlık 2.2 milyon izleyiciye ulaştı

#Worlds2021'de grup aşamasının açılış karşılaşmasını milyonlarca kişi izledi.

League Of Legends dünyasının en çok beklenen etkinliklerin biri olan 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması, 11 Ekim Pazartesi günü başladı. Dünyanın dört bir yanından espor takımlarının katıldığı turnuvanın grup aşamasının izleyici sayıları ise sektörün büyüklüğünün tekrardan gözler önüne serdi.

Grup aşamasının beşinci karşılaşması olan T1 - DetonatioN FocusMe, turnuva bünyesindeki şu ana kadar en çok izlenen karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Esports Charts tarafından sağlanan verilere göre T1 - DFM karşılaşması, Riot Games tarafından canlı yayınlanan platformlarda anlık olarak toplamda 2.2 milyon izleyiciye kadar ulaştı.

Esports Charts'ın paylaştığı verilere göre Play-In aşaması ile grup aşamasının ilk gününü karşılaştırdığımızda ortalama izleyici sayısının 877.6 binden %68'lik bir artış oranı ile 1.47 milyon izleyiciye çıktığı kayıtlara geçti.

İlk günün istatistiklerine bakmaya devam ettiğimizde göze çarpan başka bir detay da Twitch ve YouTube canlı yayınlarındaki fark. Grup aşamasının ilk gününde Twitch'teki tepe noktası 1.5 milyon anlık izleyici iken, bu sayı YouTube'da 514 bin oldu.

2021 Dünya Şampiyonası grup aşamasındaki bu sayılar, turnuvanın ilerleyen aşamalarında bu sayının daha da artacağının haber cisi.

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Haber: 2021 Dünya Şampiyonası T1 – DFM karşılaşması anlık 2.2 milyon izleyiciye ulaştı - Haberler
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