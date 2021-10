2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması 1. gün tahminleri

2021 Dünya Şampiyonası'nın başlamasına yalnızca birkaç saat kaldı. Temsilcimiz Galatasaray ön eleme aşamasındaki ilk maçına bugün saat 19: 00'da Beyond Gaming karşısında çıkıyor. Diğer grubun en güçlü iki ekibi olan LNG Esports ve Hanwha Life ise saat 14: 00'da günün ilk mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İşte 2021 Dünya Şampiyonası birinci gün fikstürü:

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması birinci gün maçları:

14: 00 — Hanwha Life vs LNG Esports

15: 00 — Infinity Esports vs Red Canics

16: 00 — LNG Esports vs PEACE

17: 00 — Hawnha Life vs Infinity Esports

18: 00 — Unicorns of Love vs DetonatioN FocusMe

19: 00 — Galatasaray vs Beyond Gaming

20: 00 — DetonatioN FocusMe vs Cloud9

21: 00 — Unicorns of Love vs Galatasaray

Hanwha Life vs LNG Esports

Yıl boyunca hem LPL hem de LCK'i izleyenler varsa her iki takımın da birer oyuncuya bağlı olduğunu söyleyebilir. LNG Esports'un oyun planının temelinde Tarzan bulunuyorken eski takım arkadaşı Chovy, Hanwha Life'ın elindeki en önemli silah konumunda. Yakın geçmesi beklenen mücadelede Chovy'nin yanı sıra Deft'in alt koridorda yaratacağı fark Hanwha Life'ı galibiyete taşıyabilir.

Galatasaray vs Beyond Gaming

Grubumuzun belki de en güçlü takımı olarak görülen Beyond Gaming karşısında ilk maçta alınacak bir galibiyet bizi yukarı sıralara atabilir. Geçtiğimiz MSI'da geçici olarak PSG Talon'un kadrosuna dahil edilen Doggo, geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermişti. Bu sefer Beyond Gaming formasıyla mücadele edecek Doggo için temsilcimiz ekstra önlemler hazırlamış olabilir. Ayrıca orta koridor oyuncuları Maoan yaz mevsimini kendi liginin en etkili isimlerinden biri olarak kapattı. Galibiyet için kilit nokta Galatasaray'ın Beyond Gaming'e karşı ne kadar iyi hazırlandığı olacak.

DetonatioN FocusMe vs Cloud9

Cloud9 ekibi için çantada keklik diyebileceğimiz maçlardan biri olmayacak. Her ne kadar Perkz'e sahip olsalar da DFM ekibinin en güvenilir oyuncusu orta koridorları Aria. Yakın zamanda kariyerinde bir üst adım olarak LPL'e gitmesi beklenen başarılı oyuncu Perkz'ün kurabileceği baskıya dayanabilir. Öte yandan Cloud9'ın yaz mevsimi boyunca formsuz olduğunu göze alırsak mücadelenin yakın geçmesi beklenebilir.

Unicorns of Love vs Galatasaray

Uluslararası arenada sık sık karşılaştığımız, BDT temsilcisi UOL şüphesiz ki geçen sene SuperMassive'i eleyen forma sahip değil. Bu sene çok daha fazla defosu olan bir takım görünümündeler. Gadget'ın takımdan ayrılması sebebiyle alt koridordaki esneklik kabiliyetlerini kaybettiler. Geleneksel nişancıların yanında büyücü şampiyonlara da çok hakim olan Gadget, UOL ekibine diğer koridorlarda ciddi avantajlar getiriyordu.

Ayrıca takımın orta koridoru Nomanz kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Temsilcimiz Bolulu'dan çok daha geride gözüken Nomanz'in etkisi bir hayli sınırlı olacak. Bir diğer nokta ise takımın üst koridoru BOSS'un çok fazla açık verebiliyor olması. Galatasaray haritanın üst tarafında Crazy ve Mojito ortaklığıyla oluşturduğu baskı sayesinde kazanma koşulu yaratabilir. Temsilcimizin gruptan çıkma adına kesinlikle hata yapmaması gereken bir maç.

Playerbros - Son Dakika Haberleri