2021 Dünya Şampiyonası'nın ilk finalisti Damwon KIA!

2021 Dünya Şampiyonası yarı finalinde iki Kore temsilcisi T1 vs DWG mücadelesinden 3-2'lik galibiyetle ayrılan son şampiyon Damwon KIA, adını finale yazdırdı. 2019 yılının yarı finalinde G2'ya elenen T1 ekibi bir yıllık aranın ardından tekrardan Worlds sahnesine geri dönmüştü. Fakat bu sefer de LCK finallerinde mücadele ettikleri Damwon KIA'ya mağlup olmaktan kaçamadılar.

Damwon KIA üst üste iki yıl finalde!

2020 yılında net favori oldukları Dünya Şampiyonası'nı kazanan LCK şampiyonu Damwon KIA, 2-1 geri düştüğü seriyi çevirmeyi başararak üst üste ikinci yılda Sihirdar Kupası'na uzanmaya çok yaklaştı. Serinin genelinde gösterdiği performansla fark yaratan ShowMaker, LeBlanc oyunlarıyla takımını finale taşıdı.

Her iki takımın da turnuvadaki form grafiğine bakıldığında serinin nispeten yakın geçmesi bekleniyordu. Daha çok seçim-yasaklama ekranında oyunun nasıl geçeceği belirlenen seride dördüncü maçta 11/0'lık skorla ShowMaker, rakibi Faker'dan daha iyi olduğunu net bir şekilde gösterdi. Beşinci maçta T1 tarafı Aphelios ve Kennen seçimleriyle bir adım önde başlamış olsa da orta oyunda Baron etrafında verdikleri kötü kararlar ibreyi Damwon KIA'ya döndürdü. Dağ ruhunu almayı başaran DWG, Kadim Ejderha savaşını katliam ile kazanarak seriye noktayı koydu ve T1'ın 2021 Dünya Şampiyonası yolculuğunu sonlandırdı.

Damwon ekibi büyük finalde yarın oynanacak EDG vs GEN serisinin kazananıyla karşılaşacak. TSİ saat 15: 00'da başlayacak seriyi Lolespor Youtube ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

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