2021 Dünya Şampiyonası'nda hangi ülkeden kaç oyuncu var?

2021 Dünya Şampiyonası kapsamında dünya çapında espor ve League Of Legends heyecanı tüm hızı ile devam ederken, her takım dünya şampiyonu unvanını ve 489 bin 500 dolarlık para ödülünü kendi ülkesine götürmek için tüm gücü ile mücadele ediyor.

Biz de bu yazımızda dünyanın dört bir yanından gelen 22 takımı oluşturan 110 oyuncunun hangi ülkeden geldiğine ve en çok oyuncu gönderen ülkelere hızlıca göz atıyoruz.

liquipedia.net tarafından sağlanan bilgilere hızlıca göz attığımızda etkinliğe en fazla oyuncu gönderen ülkenin açık ara Güney Kore olduğunu görüyoruz. Uzak doğulu ülke 2021 yılında etkinliğe toplamda 34 oyuncu göndererek birinci sırada yer alma hakkını kazanıyor.

Güney Kore'yi ikinci sırada 15 oyuncu ile Çin takip ederken, devamında 8 oyuncu ile Tayvan, 6 oyuncu ile Brezilya ve 5 oyuncu ile Avustralya takip ediyor. Listede ülkemiz 6.sırayı 4 oyuncu göndermesi nedeniyle Rusya ile paylaşırken, Danimarka, Almanya ve Hong Kong ise 8.sırada birlikte yer alıyor.

Ayrıca bir hatırlatma: Bazı oyuncular çift vatandaşlığa sahip oldukları için doğdukları veya yaşadıkları ülkelerin hanesine yazılabiliyor.

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