2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmaları başlıyor!
2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmalarını sizler için listeledik! #Worlds2021
Espor ve özellikle League Of Legends severlerin merakla beklediği 2021 Dünya Şampiyonası 5 Ekim Salı günü saat 14: 00'da start alıyor. Yaklaşık bir ay boyunca sürecek mücadelelerde ülkemizi YBF 2021 şampiyonu olan Galatasaray Espor temsil edecek.
Toplamda 8 karşılaşmanın gerçekleştirileceği ilk günde 10 takım iki grup halinde tek maçlık serilerde mücadele ederek grup aşamasına veya ikinci elemelere kalmaya çalışacaklar.
2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmalarını canlı olarak lolesports.com ve www.twitch.tv/riotgamesturkish adreslerinden takip edebilirsiniz.
2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmaları
14: 00 - Hanwha Life Esports - LNG Esports
15: 00 - INFINITY - RED Kalunga
16: 00 - LNG Esports - PEACE
17: 00 - Hanwha Life Esports - INFINITY
18: 00 - Unicorns of Love - DetonatioN FocusMe
19: 00 - Galatasaray Espor - Beyond Gaming
20: 00 - DetonatioN FocusMe - Cloud9
21: 00 - Unicorns of Love - Galatasaray Espor
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