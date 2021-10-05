2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmaları başlıyor! - Haberler
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2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmaları başlıyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmaları başlıyor!

2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmalarını sizler için listeledik! #Worlds2021

Espor ve özellikle League Of Legends severlerin merakla beklediği 2021 Dünya Şampiyonası 5 Ekim Salı günü saat 14: 00'da start alıyor. Yaklaşık bir ay boyunca sürecek mücadelelerde ülkemizi YBF 2021 şampiyonu olan Galatasaray Espor temsil edecek.

Toplamda 8 karşılaşmanın gerçekleştirileceği ilk günde 10 takım iki grup halinde tek maçlık serilerde mücadele ederek grup aşamasına veya ikinci elemelere kalmaya çalışacaklar.

2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmalarını canlı olarak lolesports.com ve www.twitch.tv/riotgamesturkish adreslerinden takip edebilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası ilk gün karşılaşmaları

14: 00 - Hanwha Life Esports - LNG Esports

15: 00 - INFINITY - RED Kalunga

16: 00 - LNG Esports - PEACE

17: 00 - Hanwha Life Esports - INFINITY

18: 00 - Unicorns of Love - DetonatioN FocusMe

19: 00 - Galatasaray Espor - Beyond Gaming

20: 00 - DetonatioN FocusMe - Cloud9

21: 00 - Unicorns of Love - Galatasaray Espor

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