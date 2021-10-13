2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması üçüncü gün fikstürü
#Worlds2021 Grup Aşaması'nda üçüncü gün maçları saat 14: 00'da başlıyor.
2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması tüm hızı ile devam ediyor. Milyonlarca izleyicinin merakla takip ettiği grup aşamasının ilk iki gününü geri bırakmamızın ardından üçüncü günde de sekiz farklı karşılaşma gerçekleştirilecek.
Günün açılış karşılaşmasında C grubu takımlarından Royal Never Give Up, Hanwha Life Esports ile saat 14: 00'da karşılaşırken, gün, temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions'ın, Çinli takım LNG Esports ile karşılaşması ile devam edecek.
DWG KIA, Edward Gaming ve Royal Never Give Up'ın çıktıkları iki karşılaşmada da galibiyete ulaşarak yollarına namağlup ilerlediği iki günün ardından gözler bu ekiplerin hanelerine bir galibiyet yazdırıp yazdırmayacağında.
Her zaman olduğu gibi 2021 Dünya Şampiyonası karşılaşmalarını Twitch üzerindeki RiotGamesTurkish kanalından veya YouTube üzerindeki LoLespor kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.
2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması üçüncü gün fikstürü
14: 00 - Royal Never Give Up - Hanwha Life Esports
15: 00 - MAD Lions - LNG Esports
16: 00 - FunPlus Phoenix - Rogue
17: 00 - PSG Talon - Fnatic
18: 00 - Gen.G - Team Liquid
19: 00 - DWG KIA - Cloud9
20: 00 - Edward Gaming - DetonatioN FocusMe
21: 00 - 100 Thieves - T1